Чемпионат Бельгии. Очередные нули - в матче Генка и Стандарда

Льежский «Стандард» в гостях сыграл в нулевую ничью матч первого тура бельгийской Про Лиги против «Генка».

Первый тайм завершился без забитых голов, хоть и с двумя опасными моментами у «Генка», а вскоре после перерыва Суфьян Бенждида вывел гостей вперед. Но рефери Лотар Дехондт после просмотра VAR отменил гол из-за оффсайда. Вскоре забивать мог и «Генк», но Жарне Стеюкерс, который оказался перед воротами «Стандарда», пробил мимо них. В итоге матч стал третьим в первом туре Про Лиги, который закончился нулевой ничьей.

Чемпионат Бельгии, 1 тур, 28 июля

Генк – Стандард (Льеж) – 0:0 (0:0)