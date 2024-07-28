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Чемпионат Бельгии
Генк
28.07.2024 14:30 – FT 0 : 0
Стандард
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Бельгия
28 июля 2024, 16:59 | Обновлено 28 июля 2024, 17:07
48
0

Чемпионат Бельгии. Очередные нули - в матче Генка и Стандарда

Гол льежцев отменил арбитр

28 июля 2024, 16:59 | Обновлено 28 июля 2024, 17:07
48
0
Чемпионат Бельгии. Очередные нули - в матче Генка и Стандарда
Getty Images/Global Images Ukraine

Льежский «Стандард» в гостях сыграл в нулевую ничью матч первого тура бельгийской Про Лиги против «Генка».

Первый тайм завершился без забитых голов, хоть и с двумя опасными моментами у «Генка», а вскоре после перерыва Суфьян Бенждида вывел гостей вперед. Но рефери Лотар Дехондт после просмотра VAR отменил гол из-за оффсайда. Вскоре забивать мог и «Генк», но Жарне Стеюкерс, который оказался перед воротами «Стандарда», пробил мимо них. В итоге матч стал третьим в первом туре Про Лиги, который закончился нулевой ничьей.

Чемпионат Бельгии, 1 тур, 28 июля

Генк – Стандард (Льеж) – 0:0 (0:0)

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чемпионат Бельгии по футболу Генк Стандард
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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