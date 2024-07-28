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Теннис
28 июля 2024, 15:08 | Обновлено 28 июля 2024, 15:39
152
0

Мартон Фучович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Олимпиаде в Париже

28 июля 2024, 15:08 | Обновлено 28 июля 2024, 15:39
152
0
Мартон Фучович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

28 июля Рафаэль Надаль начнет выступления на Олимпийских играх в Париже в одиночном разряде

В матче первого раунда испанец сразится с венгром Мартоном Фучовичем. Встреча состоится на корте Филиппа Шатрие после матча Соррибес Тормо – Крейчикова. Ориентировочное время начала поединка – 15:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель матча сыграет с первым сеяным Новаком Джоковичем.

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Мартон Фучович Рафаэль Надаль Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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