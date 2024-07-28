Мартон Фучович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 июля Рафаэль Надаль начнет выступления на Олимпийских играх в Париже в одиночном разряде

В матче первого раунда испанец сразится с венгром Мартоном Фучовичем. Встреча состоится на корте Филиппа Шатрие после матча Соррибес Тормо – Крейчикова. Ориентировочное время начала поединка – 15:45 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель матча сыграет с первым сеяным Новаком Джоковичем.

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