Мартон Фучович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Олимпиаде в Париже
28 июля Рафаэль Надаль начнет выступления на Олимпийских играх в Париже в одиночном разряде
В матче первого раунда испанец сразится с венгром Мартоном Фучовичем. Встреча состоится на корте Филиппа Шатрие после матча Соррибес Тормо – Крейчикова. Ориентировочное время начала поединка – 15:45 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисистов.
В следующем раунде победитель матча сыграет с первым сеяным Новаком Джоковичем.
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