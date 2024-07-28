Переговоры Де Хеа с клубом Малиновского провалились

Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа не перейдет в клуб Руслана Малиновского, «Дженоа». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Бен Джейкобс.

По его информации, стороны не договорились по поводу финансовых аспектов контракта. У Де Хеа остаются на руках варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии и США. О каких именно клубах идет речь – не известно.

Напомним, 33-летний Давида Де Хеа находится в статусе свободного агента уже год. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек в конце июня 2023 года.