ФОТО. Динамо провело тренировку перед выездом на матч с Партизаном

«Динамо» продолжает подготовку к ближайшим официальным матчам сезона, в частности к ответному матчу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Партизана».

До конца недели «бело-синие» базируются в Люблине, где команда будет играть свой следующий домашний еврокубковый матч.

В пятницу и субботу динамовцы занимались на тренировочном поле возле «Арены Люблин».

К команде присоединились игроки юношеской сборной, которая завершила выступление на чемпионате Европы U19 в полуфинале – Тарас Михавко и Матвей Пономаренко. А в начале субботнего занятия поздравления с 21-летием принимал Навин Малыш, который получил от тренеров и команды символическую футболку.

Сама тренировка кроме стандартных игровых упражнений состояла из необычной работы – вдоль поля тренеры обустроили несколько станций с силовыми снарядами, после работы с которыми каждый игрок должен был выполнить привычную для себя работу – отправить мяч в угол стандартных ворот или попасть в маленькие. Конечно, после полученной нагрузки сделать это было уже труднее.

В воскресенье команда также проведет тренировку в Люблине, а в начале следующей недели отправится на матч в Белграде.