ФОТО. Динамо провело тренировку перед выездом на матч с Партизаном
В начале следующей недели киевляне отправятся на матч в Белграде
«Динамо» продолжает подготовку к ближайшим официальным матчам сезона, в частности к ответному матчу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Партизана».
До конца недели «бело-синие» базируются в Люблине, где команда будет играть свой следующий домашний еврокубковый матч.
В пятницу и субботу динамовцы занимались на тренировочном поле возле «Арены Люблин».
К команде присоединились игроки юношеской сборной, которая завершила выступление на чемпионате Европы U19 в полуфинале – Тарас Михавко и Матвей Пономаренко. А в начале субботнего занятия поздравления с 21-летием принимал Навин Малыш, который получил от тренеров и команды символическую футболку.
Сама тренировка кроме стандартных игровых упражнений состояла из необычной работы – вдоль поля тренеры обустроили несколько станций с силовыми снарядами, после работы с которыми каждый игрок должен был выполнить привычную для себя работу – отправить мяч в угол стандартных ворот или попасть в маленькие. Конечно, после полученной нагрузки сделать это было уже труднее.
В воскресенье команда также проведет тренировку в Люблине, а в начале следующей недели отправится на матч в Белграде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы вырвали победу на девятой компенсированной минуте
В 1/4 финала досрочно пробились сборные Испании и Японии