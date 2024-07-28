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Лига чемпионов
28 июля 2024, 12:34 | Обновлено 28 июля 2024, 12:47
441
0

ФОТО. Динамо провело тренировку перед выездом на матч с Партизаном

В начале следующей недели киевляне отправятся на матч в Белграде

28 июля 2024, 12:34 | Обновлено 28 июля 2024, 12:47
441
0
ФОТО. Динамо провело тренировку перед выездом на матч с Партизаном
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

«Динамо» продолжает подготовку к ближайшим официальным матчам сезона, в частности к ответному матчу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Партизана».

До конца недели «бело-синие» базируются в Люблине, где команда будет играть свой следующий домашний еврокубковый матч.

В пятницу и субботу динамовцы занимались на тренировочном поле возле «Арены Люблин».

К команде присоединились игроки юношеской сборной, которая завершила выступление на чемпионате Европы U19 в полуфинале – Тарас Михавко и Матвей Пономаренко. А в начале субботнего занятия поздравления с 21-летием принимал Навин Малыш, который получил от тренеров и команды символическую футболку.

Сама тренировка кроме стандартных игровых упражнений состояла из необычной работы – вдоль поля тренеры обустроили несколько станций с силовыми снарядами, после работы с которыми каждый игрок должен был выполнить привычную для себя работу – отправить мяч в угол стандартных ворот или попасть в маленькие. Конечно, после полученной нагрузки сделать это было уже труднее.

В воскресенье команда также проведет тренировку в Люблине, а в начале следующей недели отправится на матч в Белграде.

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Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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