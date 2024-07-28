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Аргентина
28 июля 2024, 11:26 | Обновлено 28 июля 2024, 11:44
176
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный аргентинский клуб уволил главного тренера

Мартин Демикелис покинул «Ривер Плейт»

28 июля 2024, 11:26 | Обновлено 28 июля 2024, 11:44
176
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный аргентинский клуб уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Демикелис

«Ривер Плейт» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Мартина Демикелиса. Свой последний матч на посту наставника «Ривер Плейта» Демикелис проведет 29 июля против «Атлетико Сармьенто».

Демикелис возглавляет «Ривер Плейт» с октября 2022 года. Суммарно провел во главе команды 86 матчей: 51 победа, 18 ничьих и 17 поражений. С «Ривер Плейт» выиграл три трофея: чемпионат Аргентины, Суперкубок и Трофей чемпионов.

На данный момент «Ривер Плейт» идет 11-м в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 10 очками в 7 матчах.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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