ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный аргентинский клуб уволил главного тренера
Мартин Демикелис покинул «Ривер Плейт»
«Ривер Плейт» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Мартина Демикелиса. Свой последний матч на посту наставника «Ривер Плейта» Демикелис проведет 29 июля против «Атлетико Сармьенто».
Демикелис возглавляет «Ривер Плейт» с октября 2022 года. Суммарно провел во главе команды 86 матчей: 51 победа, 18 ничьих и 17 поражений. С «Ривер Плейт» выиграл три трофея: чемпионат Аргентины, Суперкубок и Трофей чемпионов.
На данный момент «Ривер Плейт» идет 11-м в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 10 очками в 7 матчах.
A partir de una decisión tomada de común acuerdo con las máximas autoridades del Club, Martín Demichelis ha dejado su cargo de entrenador del plantel profesional.— River Plate (@RiverPlate) July 27, 2024
Dirigirá este domingo su último partido como entrenador del primer equipo.
River Plate agradece a Demichelis por… pic.twitter.com/hqaxglpyjS
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