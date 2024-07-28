ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный аргентинский клуб уволил главного тренера

«Ривер Плейт» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Мартина Демикелиса. Свой последний матч на посту наставника «Ривер Плейта» Демикелис проведет 29 июля против «Атлетико Сармьенто».

Демикелис возглавляет «Ривер Плейт» с октября 2022 года. Суммарно провел во главе команды 86 матчей: 51 победа, 18 ничьих и 17 поражений. С «Ривер Плейт» выиграл три трофея: чемпионат Аргентины, Суперкубок и Трофей чемпионов.

На данный момент «Ривер Плейт» идет 11-м в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 10 очками в 7 матчах.