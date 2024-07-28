Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов. Итоги евронедели: победа Динамо, неудача Полесья
Лига чемпионов
28 июля 2024, 04:45 | Обновлено 28 июля 2024, 05:16
67
0

Таблица коэффициентов. Итоги евронедели: победа Динамо, неудача Полесья

Отрыв Польши от Украины в рейтинге УЕФА вырос

28 июля 2024, 04:45 | Обновлено 28 июля 2024, 05:16
67
0
Таблица коэффициентов. Итоги евронедели: победа Динамо, неудача Полесья
ФК Динамо

В мид-уик состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации еврокубков 2024/25, и произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В рейтинге 2025 Украина занимает 19-ю позицию (22.200), прибавка за неделю +0.200. Динамо разгромило сербский Партизан в ЛЧ (6:2), а Полесье в дебютной игре в еврокубках проиграло словенской Олимпиии из Любляны (0:2). Шахтер имеет 6 бонусных очков за выход в основной раунд ЛЧ.

В мид-уик очки набрала Польша, идущая на 18-й позиции (24.250), прибавка за неделю составила +0,500. В Лиге чемпионов Ягеллония разгромила литовский Паневежис (4:0). Висла из Кракова проиграла Рапиду из Вены (1:2) в Лиге Европы. А в Лиге конференций Легия забила 6 мячей Карнарвону из Уэльса (6:0), Шленск проиграл Риге (0:1), Отрыв Польши от Украины вырос до 2.050.

В борьбе за 19-ю позицию Украину преследуют Сербия (21.975) и Хорватия (21.775).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

По теме:
Зрелищный поединок. Джойс и Чисора сумели развлечь публику в Лондоне
Кто уже зацепил награды? Медальный зачет после 1-го дня Олимпийских игр
Анонс Олимпиады на 28 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Полесье Житомир выбор редакции Днепр-1 Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 28 июля 2024, 00:01 0
Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 27 июля 2024, 16:56 0
«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри

Малик Скотт высказался о бое-реванш

Илья КОВТУН: «С начала полномасштабного вторжения я ещё не был в Украине»
Олимпийские игры | 27.07.2024, 21:40
Илья КОВТУН: «С начала полномасштабного вторжения я ещё не был в Украине»
Илья КОВТУН: «С начала полномасштабного вторжения я ещё не был в Украине»
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Бокс | 27.07.2024, 10:55
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 27.07.2024, 08:57
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
26.07.2024, 12:41
Бокс
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
27.07.2024, 20:05 121
Футбол
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
26.07.2024, 07:01 16
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
27.07.2024, 21:01 7
Олимпийские игры
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
26.07.2024, 01:14 2
Футбол
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
27.07.2024, 06:23 24
Олимпийские игры
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
26.07.2024, 00:05
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
27.07.2024, 04:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем