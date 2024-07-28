Таблица коэффициентов. Итоги евронедели: победа Динамо, неудача Полесья

В мид-уик состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации еврокубков 2024/25, и произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В рейтинге 2025 Украина занимает 19-ю позицию (22.200), прибавка за неделю +0.200. Динамо разгромило сербский Партизан в ЛЧ (6:2), а Полесье в дебютной игре в еврокубках проиграло словенской Олимпиии из Любляны (0:2). Шахтер имеет 6 бонусных очков за выход в основной раунд ЛЧ.

В мид-уик очки набрала Польша, идущая на 18-й позиции (24.250), прибавка за неделю составила +0,500. В Лиге чемпионов Ягеллония разгромила литовский Паневежис (4:0). Висла из Кракова проиграла Рапиду из Вены (1:2) в Лиге Европы. А в Лиге конференций Легия забила 6 мячей Карнарвону из Уэльса (6:0), Шленск проиграл Риге (0:1), Отрыв Польши от Украины вырос до 2.050.

В борьбе за 19-ю позицию Украину преследуют Сербия (21.975) и Хорватия (21.775).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)