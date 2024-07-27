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Чемпионат Бельгии
Андерлехт
27.07.2024 21:45 – FT 1 : 0
Сент-Трюйден
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Бельгия
27 июля 2024, 23:56 |
83
0

Чемпионат Бельгии. Андерлехт в компенсированное время дожал Сент-Трюйден

Третьей нулевой ничьей за день не случилось

27 июля 2024, 23:56 |
83
0
Чемпионат Бельгии. Андерлехт в компенсированное время дожал Сент-Трюйден
Getty Images/Global Images Ukraine

Брюссельский «Андерлехт» минимально обыграл «Сент-Трюйден» в домашнем матче первого тура чемпионата Бельгии 2024/25.

Встреча шла к нулевой ничьей, котора могла стать третьей за сегодняшний игровой день. Но в компенсированное время 19-летний Марио Струйкенс, который вышел на замену в середине второго тайма, смог забить единственный в этом матче гол и «парс–вит» выиграли со счетом 1:0. При этом они полностью переиграли гостей по всем параметрам.

Чемпионат Бельгии, 1 тур, 27 июля

Андерлехт (Брюссель) – Сент-Трюйден – 1:0 (0:0)
Гол: Струйкенс, 90+2.

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чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Сент-Трюйден
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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