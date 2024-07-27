Кербер остановила Осаку на Олимпиаде в Париже
Японка не оправдала статус фаворитки
На олимпийском теннисном турнире в Париже состоялся матч между двумя экс-первыми ракетками мира.
В стартовом матче Анжелик Кербер из Германии в статусе андердога обыграла Наоми Осаку из Японии.
Олимпийский теннисный турнир. Женщины. Первый круг
Анжелик Кербер (Германия) – Наоми Осака (Япония) – 7:5, 6:3
Это была 7-я встреча теннисисток, немка выиграла в пятый раз.
В следующем раунде Кербер сыграет с Жаклин Кристиан из Румынии.
Отметим, что Анжелик проводит последний турнир в карьере. В 2016-м она завоевала серебряную медаль ОИ в одиночном разряде.
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