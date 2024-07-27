27 июля состоялась товарищеская игра между экс-командой АПЛ «Вест Бромвичем» и представителем Ла Лиги «Мальоркой».

Весь первый тайм проходил в унылом темпе и на 40-й минуте на табло были неподвижные нули. Однако в один момент между игроками этих клубов возникло недопонимание. Решить конфликт футболисты решили кулаками. Как итог – игроков разнимали одноклубники.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Мальорки».

ВИДЕО. В матче между экс-командой АПЛ и клубом Ла Лиги произошла драка