Англия27 июля 2024, 23:19 | Обновлено 28 июля 2024, 00:28
1045
0
ВИДЕО. В матче между экс-командой АПЛ и клубом Ла Лиги произошла драка
Товарищеская встреча «Вест Бромвича» и «Мальорки» переросла грань товарищеской
27 июля 2024, 23:19 | Обновлено 28 июля 2024, 00:28
1045
0
27 июля состоялась товарищеская игра между экс-командой АПЛ «Вест Бромвичем» и представителем Ла Лиги «Мальоркой».
Весь первый тайм проходил в унылом темпе и на 40-й минуте на табло были неподвижные нули. Однако в один момент между игроками этих клубов возникло недопонимание. Решить конфликт футболисты решили кулаками. Как итог – игроков разнимали одноклубники.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Мальорки».
ВИДЕО. В матче между экс-командой АПЛ и клубом Ла Лиги произошла драка
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 17:21 8
Украинки не сумели выиграть свои сражения
Олимпийские игры | 28 июля 2024, 00:23 0
В 1/4 финала досрочно пробились сборные Испании и Японии
Бокс | 27.07.2024, 07:48
Бокс | 27.07.2024, 10:55
Футбол | 27.07.2024, 07:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.07.2024, 03:34
27.07.2024, 20:15 38
26.07.2024, 12:20
27.07.2024, 04:30 4
26.07.2024, 07:58 8
27.07.2024, 06:23 24
Бокс
27.07.2024, 20:05 121