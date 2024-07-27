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  4. Том ХИТОН: «Большинство игроков хотело бы, чтобы Саутгейт остался»
Англия
27 июля 2024, 22:46 |
92
0

Том ХИТОН: «Большинство игроков хотело бы, чтобы Саутгейт остался»

Английский вратарь предположил, что фанаты сборной Англии пожалеют о критике в адрес Гарета

27 июля 2024, 22:46 |
92
0
Том ХИТОН: «Большинство игроков хотело бы, чтобы Саутгейт остался»
Getty Images/Global Images Ukraine. Том Хитон

Английский вратарь Том Хитон предположил, что фанаты сборной Англии пожалеют о критике в адрес Гарета Саутгейта.

«Я действительно так считаю. Если посмотреть на результаты, то он изменил отношение к ним. Он поднял планку ожиданий. Поэтому я думаю, что в некотором смысле эта глава закрыта, и мы вернемся к тому, что будем говорить: «Отличная работа».

Когда тебя освистывают почти каждый матч вплоть до полуфинала, это непросто. Я, конечно, не могу утверждать наверняка, но предполагаю, что это на него повлияло. Я действительно полагаю, что большинство игроков хотело бы, чтобы Саутгейт остался.

В футболе редко встретишь группу игроков, которые, даже не выходя на поле регулярно, стремятся победить ради тренера. Он лидер, за которым хочется идти. Думаю, менталитет именно таков. У меня такое ощущение: хочется выиграть ради него, учитывая его достижения».

Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной на следующий день после финала Евро-2024.

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сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт
Алексей Тиньков Источник: ESPN
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