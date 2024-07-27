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Теннис
27 июля 2024, 22:34 | Обновлено 27 июля 2024, 22:37
469
0

Наоми Осака – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Олимпиаде в Париже

27 июля 2024, 22:34 | Обновлено 27 июля 2024, 22:37
469
0
Наоми Осака – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

27 июля экс-первая ракетка мира из Японии Наоми Осака начнет выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче первого раунда японка сразится с еще одной экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер из Германии, которая проводит последний турнир в карьере. Время начала поединка – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисисток, немка выиграла четыре раза.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Жаклин Кристиан из Румынии.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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