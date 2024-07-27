Наоми Осака – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июля экс-первая ракетка мира из Японии Наоми Осака начнет выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче первого раунда японка сразится с еще одной экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер из Германии, которая проводит последний турнир в карьере. Время начала поединка – 22:30 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча теннисисток, немка выиграла четыре раза.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Жаклин Кристиан из Румынии.

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