ВИДЕО. Фантастика! Как Краснопир вырвал победу для Украины на 90+8 на ОИ
Украинская команда вырвала три очка в важнейшем матче Олимпиады
27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.
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Игра прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».
На 90+8 минуте победу сборной Украины (2:1), которая играла в меньшинстве, принес Игорь Краснопир, забивший с передачи Олега Федора!
Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматической игре нанесла поражение Аргентине (2:1).
ВИДЕО. Фантастика! Как Краснопир вырвал победу для Украины на 90+8 на ОИ
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