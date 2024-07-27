27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.

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Игра прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».

На 90+8 минуте победу сборной Украины (2:1), которая играла в меньшинстве, принес Игорь Краснопир, забивший с передачи Олега Федора!

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматической игре нанесла поражение Аргентине (2:1).

ВИДЕО. Фантастика! Как Краснопир вырвал победу для Украины на 90+8 на ОИ