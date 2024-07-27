Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. ВИДЕО. Фантастика! Как Краснопир вырвал победу для Украины на 90+8 на ОИ
Футбол
27 июля 2024, 20:14 | Обновлено 27 июля 2024, 20:16
4732
2

ВИДЕО. Фантастика! Как Краснопир вырвал победу для Украины на 90+8 на ОИ

Украинская команда вырвала три очка в важнейшем матче Олимпиады

27 июля 2024, 20:14 | Обновлено 27 июля 2024, 20:16
4732
2
ВИДЕО. Фантастика! Как Краснопир вырвал победу для Украины на 90+8 на ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».

На 90+8 минуте победу сборной Украины (2:1), которая играла в меньшинстве, принес Игорь Краснопир, забивший с передачи Олега Федора!

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматической игре нанесла поражение Аргентине (2:1).

ВИДЕО. Фантастика! Как Краснопир вырвал победу для Украины на 90+8 на ОИ

По теме:
Илья КОВТУН: «С начала полномасштабного вторжения я ещё не был в Украине»
Олег ВАРНЯЕВ: «Мы еще поборемся за медаль, ведь настрой полностью боевой!»
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 28 июля
Игорь Краснопир Олимпийские игры 2024 видео голов и обзор Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
Бокс | 27 июля 2024, 07:48 6
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко

Именитый боксер отметил Леннокса Льюиса

Хавбек Украины U-23: «Иногда нужно, чтобы нас в сраку клюнули»
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 20:50 1
Хавбек Украины U-23: «Иногда нужно, чтобы нас в сраку клюнули»
Хавбек Украины U-23: «Иногда нужно, чтобы нас в сраку клюнули»

Хлань дал комментарий после победного матча

Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
Олимпийские игры | 27.07.2024, 20:20
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
Фехтование. Харькова и Кривицкая проиграли в четвертьфинале Олимпиады
Олимпийские игры | 27.07.2024, 17:21
Фехтование. Харькова и Кривицкая проиграли в четвертьфинале Олимпиады
Фехтование. Харькова и Кривицкая проиграли в четвертьфинале Олимпиады
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 27.07.2024, 00:11
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ковтун Виктор
хорошо что не было офсайда, всех с ПОБЕДОЙ !!!
Ответить
+6
valik_ua
ВІДЕО !!!!   де воно ?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
26.07.2024, 12:20
Бокс
Усик рассказал, почему не добил Фьюри в девятом раунде мегафайта за абсолют
Усик рассказал, почему не добил Фьюри в девятом раунде мегафайта за абсолют
26.07.2024, 18:52 6
Бокс
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
27.07.2024, 07:25 6
Футбол
Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика
Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика
25.07.2024, 21:15 2
Футбол
Пробили по 10 пенальти. В драматичном матче разыграна 5-я путевка на ЧМ U20
Пробили по 10 пенальти. В драматичном матче разыграна 5-я путевка на ЧМ U20
25.07.2024, 21:27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
25.07.2024, 22:14
Олимпийские игры
Свое надо забивать. Украина U-19 не справилась с Францией
Свое надо забивать. Украина U-19 не справилась с Францией
25.07.2024, 22:59 26
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
27.07.2024, 08:57
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем