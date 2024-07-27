ФОТО. Ястремская сделала селфи с легендарным теннисистом в Париже

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала общее фото с известным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

Даяна встретила двукратного олимпийского чемпиона в Париже, где проходят ОИ-2024.

Отметим, что олимпийский теннисный турнир играют на кортах Ролан Гаррос, где Надаль взял 14 титулов. Вчера Рафа сыграл одну из главных ролей в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Надаль французский футболист Зинедин Зидан пронесли олимпийский факел к главному месту событий.

Ястремская должна стартовать сегодня, но матчи на открытых кортах откладываются из-за дождя.