ФОТО. Ястремская сделала селфи с легендарным теннисистом в Париже
Даяна встретила на Играх Рафаэля Надаля
Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала общее фото с известным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.
Даяна встретила двукратного олимпийского чемпиона в Париже, где проходят ОИ-2024.
Отметим, что олимпийский теннисный турнир играют на кортах Ролан Гаррос, где Надаль взял 14 титулов. Вчера Рафа сыграл одну из главных ролей в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Надаль французский футболист Зинедин Зидан пронесли олимпийский факел к главному месту событий.
Ястремская должна стартовать сегодня, но матчи на открытых кортах откладываются из-за дождя.
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