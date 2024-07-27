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  4. ФОТО. Ястремская сделала селфи с легендарным теннисистом в Париже
Теннис
27 июля 2024, 17:34 |
847
0

ФОТО. Ястремская сделала селфи с легендарным теннисистом в Париже

Даяна встретила на Играх Рафаэля Надаля

27 июля 2024, 17:34 |
847
0
ФОТО. Ястремская сделала селфи с легендарным теннисистом в Париже
Инстаграм Даяны Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала общее фото с известным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

Даяна встретила двукратного олимпийского чемпиона в Париже, где проходят ОИ-2024.

Отметим, что олимпийский теннисный турнир играют на кортах Ролан Гаррос, где Надаль взял 14 титулов. Вчера Рафа сыграл одну из главных ролей в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Надаль французский футболист Зинедин Зидан пронесли олимпийский факел к главному месту событий.

Ястремская должна стартовать сегодня, но матчи на открытых кортах откладываются из-за дождя.

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Даяна Ястремская Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде Рафаэль Надаль фото lifestyle
Владимир Клепач Источник: Instagram
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