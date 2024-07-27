27 июля сборная Украины U-23 на Олимпийских играх 2024 проведет второй матч – с представителем Африки – командой Марокко.

Поединок начнется в Сент-Етьене в 18:00 по киевскому времени.

Валентин Рубчинский: «Тренер сказал нам, что впереди еще две игры. Будем стараться, будет тяжело, соперники будут еще сложнее. Будем драться до конца, ведь больше нам ничего не остается».

Илья Крупский: «Впереди еще два матча, два финала. Забываем эту игру, она уже в прошлом. Не падаем духом, нет смысла много говорить, а надо выходить и давать результат».

Руслан Ротань: «Следующий матч – самый главный. К Марокко, думаю, должны подойти в лучшей физической и ментальной форме».

ФОТО. Как сборная Украины U23 готовилась к матчу против Марокко U23 на ОИ