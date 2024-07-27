Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. ФОТО. Как сборная Украины U23 готовилась к матчу против Марокко U23 на ОИ
Футбол
27 июля 2024, 16:37 | Обновлено 27 июля 2024, 17:09
22
0

ФОТО. Как сборная Украины U23 готовилась к матчу против Марокко U23 на ОИ

Игра 2-го тура футбольного турнира Олимпиды начнется 27 июля в 18:00

27 июля 2024, 16:37 | Обновлено 27 июля 2024, 17:09
22
0
ФОТО. Как сборная Украины U23 готовилась к матчу против Марокко U23 на ОИ
УАФ

27 июля сборная Украины U-23 на Олимпийских играх 2024 проведет второй матч – с представителем Африки – командой Марокко.

Поединок начнется в Сент-Етьене в 18:00 по киевскому времени.

Валентин Рубчинский: «Тренер сказал нам, что впереди еще две игры. Будем стараться, будет тяжело, соперники будут еще сложнее. Будем драться до конца, ведь больше нам ничего не остается».

Илья Крупский: «Впереди еще два матча, два финала. Забываем эту игру, она уже в прошлом. Не падаем духом, нет смысла много говорить, а надо выходить и давать результат».

Руслан Ротань: «Следующий матч – самый главный. К Марокко, думаю, должны подойти в лучшей физической и ментальной форме».

ФОТО. Как сборная Украины U23 готовилась к матчу против Марокко U23 на ОИ

По теме:
Фехтование. Харькова и Кривицкая проиграли в четвертьфинале Олимпиады
ВИДЕО. Сборная Украины U-23 прибыла на арену на игру против Марокко U-23
РОМАНЧУК: «Поддержки Украины на ОИ нет. Многие привыкли, что у нас война»
Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Илья Крупский Валентин Рубчинский фото тренировка
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань определил стартовый состав Украины U-23 на матч против Марокко U-23
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 16:47 3
Ротань определил стартовый состав Украины U-23 на матч против Марокко U-23
Ротань определил стартовый состав Украины U-23 на матч против Марокко U-23

27 июля в 18:00 пройдет второй матч украинской команды на ОИ-2024

Довбик согласовал контракт с Ромой, жена игрока хочет в Рим
Футбол | 26 июля 2024, 17:28 16
Довбик согласовал контракт с Ромой, жена игрока хочет в Рим
Довбик согласовал контракт с Ромой, жена игрока хочет в Рим

Юлия Довбик одобрила вариант с Ромой

Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
Бокс | 27.07.2024, 07:48
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
Шеннон Бриггс рассказал, кто из его экс-соперников был сильнее Кличко
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
Футбол | 27.07.2024, 04:30
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
Итальянский клуб предлагал 10 млн евро за игрока Шахтера
Футбол | 27.07.2024, 12:54
Итальянский клуб предлагал 10 млн евро за игрока Шахтера
Итальянский клуб предлагал 10 млн евро за игрока Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
25.07.2024, 20:29 5
Бокс
Свое надо забивать. Украина U-19 не справилась с Францией
Свое надо забивать. Украина U-19 не справилась с Францией
25.07.2024, 22:59 26
Футбол
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
26.07.2024, 07:51 7
Футбол
Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
26.07.2024, 21:14 3
Футбол
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
26.07.2024, 00:05
Бокс
В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19
В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19
26.07.2024, 03:34
Футбол
Усик рассказал, почему не добил Фьюри в девятом раунде мегафайта за абсолют
Усик рассказал, почему не добил Фьюри в девятом раунде мегафайта за абсолют
26.07.2024, 18:52 6
Бокс
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
26.07.2024, 12:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем