ПОКЛОНСКИЙ: «Поотбивал бы руки футбольным функционерам за Олимпиаду»
Известный тренер недоволен действиями руководителей украинского футбола
Известный украинский тренер Александр Поклонский поделился эмоциями относительно действий футбольных функционеров во время комплектования состава сборной Украины U-23 для участия в Играх-2024
«Я честно не понимаю и, наверное, поотбивал бы руки и ноги этим функционерам, которые не отпускают футболистов на Олимпиаду. «Полесье», которое не отпустило Назаренко. У меня все это вызывает гнев и агрессию.
Горе-функционеры и тренеры. Люди едут на Олимпиаду прославлять Украину. Честно, какие-то клоуны, которые борются за какие-то еврокубки, и не отпускают футболистов. Это уже другая тема, конечно.
Но Олимпиада – это как чемпионат мира и Европы. Это большая площадка для Украины, где можно показать все то, что мы можем, какая мы нация. Кроме того, большая площадка для футболистов, где можно себя показать и продать».
Следующая игра футбольной сборной Украины на Олимпиаде состоится 27 июля в 18:00 по киевскому времени. Соперник – Марокко U-23.
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