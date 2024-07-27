ПОКЛОНСКИЙ: «Поотбивал бы руки футбольным функционерам за Олимпиаду»

Известный украинский тренер Александр Поклонский поделился эмоциями относительно действий футбольных функционеров во время комплектования состава сборной Украины U-23 для участия в Играх-2024

«Я честно не понимаю и, наверное, поотбивал бы руки и ноги этим функционерам, которые не отпускают футболистов на Олимпиаду. «Полесье», которое не отпустило Назаренко. У меня все это вызывает гнев и агрессию.

Горе-функционеры и тренеры. Люди едут на Олимпиаду прославлять Украину. Честно, какие-то клоуны, которые борются за какие-то еврокубки, и не отпускают футболистов. Это уже другая тема, конечно.

Но Олимпиада – это как чемпионат мира и Европы. Это большая площадка для Украины, где можно показать все то, что мы можем, какая мы нация. Кроме того, большая площадка для футболистов, где можно себя показать и продать».

Следующая игра футбольной сборной Украины на Олимпиаде состоится 27 июля в 18:00 по киевскому времени. Соперник – Марокко U-23.