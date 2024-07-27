Довбик отреагировал на слухи о причине срыва трансфера в Атлетико
Украинский нападающий «Жироны» пообещал рассказать правду
Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик отреагировал на слухи о том, что его трансфер в мадридский «Атлетико» сорвался из-за требования агента Алексея Люндовского увеличить сумму комиссионных:
«Ложь. Что происходит на самом деле? Скоро все узнаете. Я расскажу, как все было».
В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Артем Довбик отказался разговаривать с главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
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