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  4. Довбик отреагировал на слухи о причине срыва трансфера в Атлетико
Испания
27 июля 2024, 15:34 |
453
0

Довбик отреагировал на слухи о причине срыва трансфера в Атлетико

Украинский нападающий «Жироны» пообещал рассказать правду

27 июля 2024, 15:34 |
453
0
Довбик отреагировал на слухи о причине срыва трансфера в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик отреагировал на слухи о том, что его трансфер в мадридский «Атлетико» сорвался из-за требования агента Алексея Люндовского увеличить сумму комиссионных:

«Ложь. Что происходит на самом деле? Скоро все узнаете. Я расскажу, как все было».

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик отказался разговаривать с главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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