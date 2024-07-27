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Теннис
27 июля 2024, 15:30 | Обновлено 27 июля 2024, 16:03
692
1

Свёнтек и Паолини победно стартовали на Олимпиаде в Париже

Участницы финала Ролан Гаррос 2024 переиграли соперниц из Румынии

27 июля 2024, 15:30 | Обновлено 27 июля 2024, 16:03
692
1
Свёнтек и Паолини победно стартовали на Олимпиаде в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись первые матчи одиночного разряда на олимпийском теннисном турнире в Париже.

Чемпионка Ролан Гаррос 2024 Ига Свёнтек обыграла Ирину Бегу из Румынии.

Финалистка Открытого чемпионата Франции этого года Жасмин Паолини оказалась сильнее еще одной представительницы Румынии Аны Богдан.

Олимпийский теннисный турнир. Женщины. Первый круг

Ига Свёнтек (Польша) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:2, 7:5
Жасмин Паолини (Италия) – Ана Богдан (Румыния) – 7:5, 6:3

Во втором круге Свёнтек сразится против Нади Подороски или Диан Парри, Паолини будет ждать победительницу матча Магда Линетт – Мирра Андреева.

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Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде Ига Свёнтек Жасмин Паолини Ирина-Камелия Бегу Ана Богдан
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Falko
Чекайте, яка Мірра Андреєва? Вона хіба не відмовилась від ОІ?
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