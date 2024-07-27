Даниил ВАРАКУТА: «Потенциально могу продолжить выступления за Черноморец»

Украинский вратарь Даниил Варакута, который сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из одесского «Черноморца», высказался относительно своего будущего.

– Как Вы сейчас? Где находитесь, чем занимаетесь?

– Сейчас в Одессе, поддерживаю свое физическое состояние во время межсезонья.

– Как так получилось, что не продлили контракт с «Черноморцем», не сошлись по условиям?

– Сейчас ведутся переговоры на уровне руководства. Потенциально могу продолжить выступления за «Черноморец».

В прошлом сезоне 22-летний Даниил Варакута провел 27 матчей во всех турнирах, пропустив 44 гола. В 5 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».