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  4. Даниил ВАРАКУТА: «Потенциально могу продолжить выступления за Черноморец»
Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 11:24 |
243
0

Даниил ВАРАКУТА: «Потенциально могу продолжить выступления за Черноморец»

Украинский вратарь высказался по поводу своего будущего

27 июля 2024, 11:24 |
243
0
Даниил ВАРАКУТА: «Потенциально могу продолжить выступления за Черноморец»
ФК Черноморец. Даниил Варакута

Украинский вратарь Даниил Варакута, который сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из одесского «Черноморца», высказался относительно своего будущего.

– Как Вы сейчас? Где находитесь, чем занимаетесь?

– Сейчас в Одессе, поддерживаю свое физическое состояние во время межсезонья.

– Как так получилось, что не продлили контракт с «Черноморцем», не сошлись по условиям?

– Сейчас ведутся переговоры на уровне руководства. Потенциально могу продолжить выступления за «Черноморец».

В прошлом сезоне 22-летний Даниил Варакута провел 27 матчей во всех турнирах, пропустив 44 гола. В 5 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

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Даниил Варакута Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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