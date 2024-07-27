Кирилл ФЕСЮН: «Пенальти для Ирака? Какой-то детский сад от арбитра»

Вратарь олимпийской сборной Украины Кирилл Фесюн прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Игр-2024 против Ирака (1:2).

– Какие эмоции у Вас оставил матч с Ираком?

– Эмоции только негативные, потому что мы проиграли.

– Чего нашей команде не хватило для победы?

– Ответ будет банальным. Нам не хватило забитых мячей и не пропустить.

– В первом тайме наша команда достаточно классно играла, а во втором, кажется, немного подсела. В каком физическом состоянии игроки?

– Игроки приехали в сборную в разном физическом состоянии, но, я считаю, мы хорошо подготовились к Олимпиаде. В матче с Ираком большую роль сыграло не физическое, а наше эмоциональное состояние. После пенальти команда немного подсела.

– Толкал ли Таловеров иракца, был пенальти или нет?

– Это вообще не пенальти! Какой-то детский сад в исполнении арбитра. Если ставить такие пенальти, то счет в игре может быть 15:15. В штрафной площадке всегда есть касания и толчки. Тогда можно каждый угловой ставить пенальти и не разбираться. У арбитра матча не было никакой последовательности. В первом тайме у иракца была рука, но судья пенальти не дал. Потом Крыськив врывался в штрафную площадь и его откровенно толкнули. Во втором тайме Сикана били по ногам в штрафной. Нам арбитр без раздумий поставил пенальти, а когда нарушали правила против наших игроков – хотя бы VAR посмотрел.

– Как вы думаете, почему арбитр так судил. Он просто низкой квалификации или пытался помочь Ираку?

– Не знаю, хотел ли он помочь Ираку, но квалификация этого арбитра – это просто ужас. Такое ощущение, что он судил не Олимпийские игры, а чемпионат района.