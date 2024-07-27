Хватило одного гола. Ливерпуль в США обыграл Бетис

Английский «Ливерпуль» в рамках подготовки к новому сезону, которую команда проводит в США, провел товарищеский матч с испанским «Бетисом».

Поединок завершился победой «красных» со счетом 1:0. Единственный гол в матче, который состоялся в Питтсбурге, забил венгр Доминик Собослаи на 34-й минуте.

Свой следующий матч в США «Ливерпуль» проведет 1 августа против лондонского «Арсенала», а «Бетис» в тот же день встретится с «Манчестер Юнайтед».

Товарищеский матч

Ливерпуль – Бетис – 1:0

Гол: Собослаи, 34.