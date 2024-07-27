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Олимпийский футбольный турнир
Аргентина U23
27.07.2024 16:00 - : -
Ирак U23
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Футбол
27 июля 2024, 07:55 | Обновлено 27 июля 2024, 08:18
429
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Аргентина U-23 – Ирак U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

27 июля 2024, 07:55 | Обновлено 27 июля 2024, 08:18
429
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Аргентина U-23 – Ирак U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины U-23

27 июля в Лионе на стадионе Олимпик Лионне пройдет матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024, в котором сборная Аргентины встретится с командой Ирака. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Аргентина U-23

Команда Аргентины считается на любом возрастном уровне одним из вечных фаворитов. В конце концов, взрослые коллеги выиграли прошлый чемпионат мира и, только пару недель назад, защитили статус сильнейшего на Копа Америка, причем это был турнир на два континента (Северную и Южную Америку). А вот олимпийцы чуть не отсеялись еще в отборе. В решающем раунде, сыграв вничью с Венесуэлой и Парагваем, аргентинцы столкнулись с задачей обязательно выигрывать у бразильцев, действующего олимпийского чемпиона 2018. Получилось обыграть вечного врага и заодно вообще не пустить селесао на Игры-2024. Аргентинцы в первом туре ОИ в игре с Марокко очутились в эпицентре скандала. Фаворит проигрывал, но в самой концовке сравнял счет. А затем на поле выбежали болельщики соперника из Северной Африки. Арбитр вернул команды на поле только через два часа, еще и огорошил отменой гола. Альбиселестес уступили со счетом 1:2.

Ставки на матч Аргентина U-23 – Ирак U-23

Ирак U-23

Сборная Ирака одной из последних забронировала себе билеты в Париж. Все дело в том, что молодежный Кубок Азии U-23 на этот раз провели в Катаре только весной 2024 года. Там львы Вавилона выиграли свою группу (правда, проиграв Саудовской Аравии), в четвертьфинале минимально взяли верх над Вьетнамом (1:0). Уступив в 1/2 финалу Японии (будущему триумфатору), иракцы затем в дополнительное время победили Индонезию (2:1), взяв не только третье место, но и пропуск на Игры. Во Франции представитель Ближнего Востока сыграл на старте Олимпиады против дебютанта, сборной Украины. Сначала доминировали сине-желтые и закономерно открыли счет. Но все изменил спорный пенальти. После него Ирак оформил волевую победу (2:1), достаточно уверенно удержав преимущество в конце матча.

Статистика личных встреч

Ни разу до этого сборные этого возрастного уровня не проводили поединки друг с другом.

Прогноз

GGBET ждет легкой победы аргентинцев. Но, вспоминая прошлый тур, лучше применим тотал больше 2,5 голов (коэффициент – 1.70).

Прогноз Sport.ua
Аргентина U23
27 июля 2024 -
16:00
Ирак U23
Тотал больше 2.5 1.70 Сделать ставку
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
Та Аргентина взує Іракських пенсіонерів. По першому поєдинку було видно, що там багато футбольорів, яким вже багато за 23.
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