Вратарь Украины U-23: «Мы только забили, а судья в ответ поставил пенальти»

Вратарь сборной Украины U-23 Кирилл Фесюн прокомментировал поражение 1:2 в матче против Ирака U-23 в первом туре группового этапе футбольного олимпийского турнира.

«Мне кажется, судья немного погорячился. Мы только забили гол, а он в ответ просто взял и поставил... Если бы была борьба, то хорошо, был толчок, но мяч пролетал высоко над его головой, он не дотягивается. Такие пенальти на каждом угловом ставить».

«Но нужно разбирать игру. В первом тайме нам игра удавалась, но после пропущенного где-то потеряли концентрацию. Но мы из гонки не выключаемся, впереди два сложных матча», – сказал Фесюн.

Сборная Украины 27 июля сыграет против Марокко, а 30 июля – против Аргентины.