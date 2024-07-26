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  4. Вратарь Украины U-23: «Мы только забили, а судья в ответ поставил пенальти»
Футбол
26 июля 2024, 19:42 |
812
2

Вратарь Украины U-23: «Мы только забили, а судья в ответ поставил пенальти»

Фесюн дал комментарий по итогам неудачного матча

26 июля 2024, 19:42 |
812
2
Вратарь Украины U-23: «Мы только забили, а судья в ответ поставил пенальти»

Вратарь сборной Украины U-23 Кирилл Фесюн прокомментировал поражение 1:2 в матче против Ирака U-23 в первом туре группового этапе футбольного олимпийского турнира.

«Мне кажется, судья немного погорячился. Мы только забили гол, а он в ответ просто взял и поставил... Если бы была борьба, то хорошо, был толчок, но мяч пролетал высоко над его головой, он не дотягивается. Такие пенальти на каждом угловом ставить».

«Но нужно разбирать игру. В первом тайме нам игра удавалась, но после пропущенного где-то потеряли концентрацию. Но мы из гонки не выключаемся, впереди два сложных матча», – сказал Фесюн.

Сборная Украины 27 июля сыграет против Марокко, а 30 июля – против Аргентины.

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Кирилл Фесюн сборная Украины по футболу U-23 сборная Ирака по футболу U-23 Украина - Иран Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 2
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inspekcha85
Да заткнитесь уже...обыгрывайте марокканцев и не надо пустой болтовни
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+1
Андрій Шевченко
Яке ж воно тупе мурло...не даремно в обіссяний шлюхтар перейшло. Не потрібно було дегенерату таловерову двома руками пихатий в спину суперника, не було б і пенальти.
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-1
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