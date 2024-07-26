Вратарь Украины U-23: «Мы только забили, а судья в ответ поставил пенальти»
Фесюн дал комментарий по итогам неудачного матча
Вратарь сборной Украины U-23 Кирилл Фесюн прокомментировал поражение 1:2 в матче против Ирака U-23 в первом туре группового этапе футбольного олимпийского турнира.
«Мне кажется, судья немного погорячился. Мы только забили гол, а он в ответ просто взял и поставил... Если бы была борьба, то хорошо, был толчок, но мяч пролетал высоко над его головой, он не дотягивается. Такие пенальти на каждом угловом ставить».
«Но нужно разбирать игру. В первом тайме нам игра удавалась, но после пропущенного где-то потеряли концентрацию. Но мы из гонки не выключаемся, впереди два сложных матча», – сказал Фесюн.
Сборная Украины 27 июля сыграет против Марокко, а 30 июля – против Аргентины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа
Команда не использовала шанс остаться в УПЛ