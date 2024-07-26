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Украина. Первая лига
26 июля 2024, 18:30 | Обновлено 26 июля 2024, 18:50
822
0

Тренер Левого берега: «Обе команды не знали, в какой лиге находятся»

Первак оценил победу над Металлистом 1925

26 июля 2024, 18:30 | Обновлено 26 июля 2024, 18:50
822
0
Тренер Левого берега: «Обе команды не знали, в какой лиге находятся»
ФК Левый берег. Виталий Первак

Команда Первой лиги Левый берег в полуфинальном матче турнира за право заменить в УПЛ Днепр-1 обыграла Металлист 1925 в серии пенальти после ничьей в основное время.

Игру оценил тренер киевлян Виталий Первак.

«Эмоции остались на лавке запасных. Сейчас задача восстановиться до финала. Мы не форсировали подготовку, потому что только недавно узнали, что будет этот турнир за УПЛ».

«Играли две команды, которые не знали, в какой лиге находятся. Теперь узнаем, кто будет соперником по финалу, и начнем готовиться», – сказал Первак.

Во втором полуфинале играют Минай и Эпицентр.

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Виталий Первак Левый Берег Киев Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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