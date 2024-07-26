Украина. Премьер лига26 июля 2024, 18:12 | Обновлено 26 июля 2024, 18:14
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал молодого защитника
Лотоцкий получил шанс в команде УПЛ
26 июля 2024, 18:12 | Обновлено 26 июля 2024, 18:14
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«Черноморец» объявил о подписании контракта с защитником Борисом Лотоцким. О сроках договора с игроком, который действует в центре обороны, информации нет.
В минувшем сезоне 21-летний футболист выступал во Второй лиге в составе винницкой «Нивы». В чемпионате провел 24 матча и забил 4 гола.
Ранее одесская команда объявила о подписании опытного форварда Алексея Хобленко. Кроме того, клуб близок к аренде ряда футболистов «Шахтера».
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