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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 18:12 | Обновлено 26 июля 2024, 18:14
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал молодого защитника

Лотоцкий получил шанс в команде УПЛ

26 июля 2024, 18:12 | Обновлено 26 июля 2024, 18:14
700
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал молодого защитника
ФК Черноморец. Борис Лотоцкий

«Черноморец» объявил о подписании контракта с защитником Борисом Лотоцким. О сроках договора с игроком, который действует в центре обороны, информации нет.

В минувшем сезоне 21-летний футболист выступал во Второй лиге в составе винницкой «Нивы». В чемпионате провел 24 матча и забил 4 гола.

Ранее одесская команда объявила о подписании опытного форварда Алексея Хобленко. Кроме того, клуб близок к аренде ряда футболистов «Шахтера».

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Черноморец Одесса Нива Винница трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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