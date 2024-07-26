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Олимпийские игры
26 июля 2024, 16:48 | Обновлено 26 июля 2024, 16:49
1482
0

Легенду мирового футбола ограбили в Париже

Бразилец Зико стал жертвой грабителей

26 июля 2024, 16:48 | Обновлено 26 июля 2024, 16:49
1482
0
Легенду мирового футбола ограбили в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Зико

Легенду мирового футбола, бразильца Зико, ограбили в Париже накануне старта Олимпиады-2024. Инцидент случился сегодня ночью.

Зико, который входит в состав бразильской делегации на Олимпиаду, сел в такси, но в этот момент на авто напали два преступника. Один отвлек внимание водителя, другой отобрал у 71-летнего бразильца портфель.

В портфеле находились часы, ожерелье и наличные деньги. Суммарная стоимость украденных вещей оценивается примерно в 500 тысяч евро.

Напомним, церемония открытия Олимпиады-2024 состоится сегодня, 26 июля. Начало – в 20:30 по Киеву.

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Зико Олимпийские игры 2024 ограбление
Олег Дидух Источник: Le Parisien
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