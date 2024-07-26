Легенду мирового футбола ограбили в Париже

Легенду мирового футбола, бразильца Зико, ограбили в Париже накануне старта Олимпиады-2024. Инцидент случился сегодня ночью.

Зико, который входит в состав бразильской делегации на Олимпиаду, сел в такси, но в этот момент на авто напали два преступника. Один отвлек внимание водителя, другой отобрал у 71-летнего бразильца портфель.

В портфеле находились часы, ожерелье и наличные деньги. Суммарная стоимость украденных вещей оценивается примерно в 500 тысяч евро.

Напомним, церемония открытия Олимпиады-2024 состоится сегодня, 26 июля. Начало – в 20:30 по Киеву.