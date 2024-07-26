ВИДЕО. Забит первый гол Турнира четырех. Металлист 1925 проигрывает
Владислав Войцеховский вывел Левый Берег вперед в конце первого тайма
26 июля проходит полуфинальный матч Турнира четырех между командами Левый Берег (Киев) и Металлист 1925 (Харьков).
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Поединок проходит на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.
На первой добавленной минуте к первому тайму Владислав Войцеховский после передачи Николая Когута поразил ворота харьковчан.
После первого тайма счет 1:0 в пользу киевского коллектива.
Победитель этого противостояния 30 июля сыграет в финале с лучшей командой из другого полуфинала, в котором встретятся «Эпицентр» и «Минай» (18:30 в Ровно). Победитель турнира четырех получит последнюю путевку в УПЛ, которая появилась после банкротства «Днепра-1».
ВИДЕО. Забит первый гол Турнира четырех. Металлист 1925 проигрывает
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