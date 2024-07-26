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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 16:34 | Обновлено 26 июля 2024, 16:35
887
0

ВИДЕО. Забит первый гол Турнира четырех. Металлист 1925 проигрывает

Владислав Войцеховский вывел Левый Берег вперед в конце первого тайма

26 июля 2024, 16:34 | Обновлено 26 июля 2024, 16:35
887
0
ВИДЕО. Забит первый гол Турнира четырех. Металлист 1925 проигрывает

26 июля проходит полуфинальный матч Турнира четырех между командами Левый Берег (Киев) и Металлист 1925 (Харьков).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.

На первой добавленной минуте к первому тайму Владислав Войцеховский после передачи Николая Когута поразил ворота харьковчан.

После первого тайма счет 1:0 в пользу киевского коллектива.

Победитель этого противостояния 30 июля сыграет в финале с лучшей командой из другого полуфинала, в котором встретятся «Эпицентр» и «Минай» (18:30 в Ровно). Победитель турнира четырех получит последнюю путевку в УПЛ, которая появилась после банкротства «Днепра-1».

ВИДЕО. Забит первый гол Турнира четырех. Металлист 1925 проигрывает

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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