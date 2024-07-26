Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный Гашек раскритиковал присутствие россиян на Олимпиаде-2024
Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 14:35 | Обновлено 26 июля 2024, 14:46
491
1

Легендарный Гашек раскритиковал присутствие россиян на Олимпиаде-2024

Чешский экс-хоккеист назвал риски такого шага

26 июля 2024, 14:35 | Обновлено 26 июля 2024, 14:46
491
1
Легендарный Гашек раскритиковал присутствие россиян на Олимпиаде-2024
Twitter. Доминик Гашек

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек высказался об участии спортсменов от рф в Олимпийских играх 2024 в Париже.

«Олимпийские игры официально стартуют сегодня. Я скрещиваю пальцы за всех наших спортсменов и желаю им удачи.

К сожалению, в Олимпийских играх смогут принять участие многие российские спортсмены, которые никогда не осуждали не осуждали российскую империалистическую войну и российские преступления. Их участие будет огромной рекламой действий российской страны, а также российской войны и российских преступлений.

Олимпийские игры в Париже несут и будут нести прямую ответственность за множество человеческих жизней. Я ни в коем случае не виню спортсменов (даже российских). Не они устанавливают правила. Ответственность за это лежит на французских законодателях, которые разрешили гражданам России выступать на своей территории. Я виню в этом чиновников МОК, которые могли бы запретить эту рекламу. Я виню членов парламента Евросоюза, которые могли бы запретить въезд и публичное появление граждан россии на территории ЕС. Именно эти люди несут и будут нести прямую ответственность за жизни, потерянные в империалистической войне россии в Украине», – написал Гашек сети Х.

Как известно, церемония открытия Олимпийских игр в2024 Париже состоится в пятницу, 26 июля.

Ранее сообщалось, что американский баскетболист Леброн Джеймс навечно впишет свое имя в историю Олимпиад.

По теме:
ФОТО. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку перед стартом на ОИ
Имея миллиард. Леброн навечно впишет свое имя в историю Олимпиад
Украина на Олимпиаде-2024: 3 золота и 18 медалей в целом. Прогноз Sport.ua
Доминик Гашек Олимпийские игры 2024
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 26 июля 2024, 02:08 0
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 15:03 1
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд

Это случилось в стрельбе из лука

Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Бокс | 25.07.2024, 20:29
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
«Ребята плакали». Тренер Украины оценил поражение в полуфинале Евро U-19
Футбол | 26.07.2024, 09:13
«Ребята плакали». Тренер Украины оценил поражение в полуфинале Евро U-19
«Ребята плакали». Тренер Украины оценил поражение в полуфинале Евро U-19
Стало известно, кто может возглавить юношескую команду Карпат
Футбол | 26.07.2024, 12:48
Стало известно, кто может возглавить юношескую команду Карпат
Стало известно, кто может возглавить юношескую команду Карпат
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дмитро Дмитренко
Красава
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
26.07.2024, 00:05
Бокс
ФОТО. Тайсон Фьюри с семьей отправился отдыхать на тропические острова
ФОТО. Тайсон Фьюри с семьей отправился отдыхать на тропические острова
25.07.2024, 14:43
Бокс
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка от Таловерова на ОИ
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка от Таловерова на ОИ
25.07.2024, 04:59 30
Олимпийские игры
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
24.07.2024, 15:29 16
Футбол
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
24.07.2024, 18:00 35
Олимпийские игры
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
24.07.2024, 20:14 16
Олимпийские игры
Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
24.07.2024, 23:12 10
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем