Легендарный Гашек раскритиковал присутствие россиян на Олимпиаде-2024

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек высказался об участии спортсменов от рф в Олимпийских играх 2024 в Париже.

«Олимпийские игры официально стартуют сегодня. Я скрещиваю пальцы за всех наших спортсменов и желаю им удачи.

К сожалению, в Олимпийских играх смогут принять участие многие российские спортсмены, которые никогда не осуждали не осуждали российскую империалистическую войну и российские преступления. Их участие будет огромной рекламой действий российской страны, а также российской войны и российских преступлений.

Олимпийские игры в Париже несут и будут нести прямую ответственность за множество человеческих жизней. Я ни в коем случае не виню спортсменов (даже российских). Не они устанавливают правила. Ответственность за это лежит на французских законодателях, которые разрешили гражданам России выступать на своей территории. Я виню в этом чиновников МОК, которые могли бы запретить эту рекламу. Я виню членов парламента Евросоюза, которые могли бы запретить въезд и публичное появление граждан россии на территории ЕС. Именно эти люди несут и будут нести прямую ответственность за жизни, потерянные в империалистической войне россии в Украине», – написал Гашек сети Х.

Как известно, церемония открытия Олимпийских игр в2024 Париже состоится в пятницу, 26 июля.

Ранее сообщалось, что американский баскетболист Леброн Джеймс навечно впишет свое имя в историю Олимпиад.