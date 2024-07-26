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WTA
26 июля 2024, 14:19 | Обновлено 26 июля 2024, 14:20
327
0

Стала известна победительница польского финала на турнире в Праге

Магда Линетт легко разобралась с Магдаленой Френх

26 июля 2024, 14:19 | Обновлено 26 июля 2024, 14:20
327
0
Стала известна победительница польского финала на турнире в Праге
Pavel Lebeda. Магда Линетт и Магдалена Френх

Состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

Впервые в Открытой эре в матче за титул на таком уровне сыграли две представительницы Польши: третья ракетка этой страны Магда Линетт обыграла вторую ракетку Магдалену Френх.

Прага. Финал
Магда Линетт (Польша) – Магдалена Френх (Польша) – 6:2, 6:1

Для Линетт это был седьмой финал на уровне WTA и третий титул. Он стал первым выигранным на грунтовом покрытии.

Магдалена Френх впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA.

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WTA Прага Магда Линетт Магдалена Френх
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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