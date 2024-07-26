Стала известна победительница польского финала на турнире в Праге

Состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

Впервые в Открытой эре в матче за титул на таком уровне сыграли две представительницы Польши: третья ракетка этой страны Магда Линетт обыграла вторую ракетку Магдалену Френх.

Прага. Финал

Магда Линетт (Польша) – Магдалена Френх (Польша) – 6:2, 6:1

Для Линетт это был седьмой финал на уровне WTA и третий титул. Он стал первым выигранным на грунтовом покрытии.

Магдалена Френх впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA.