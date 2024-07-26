WTA26 июля 2024, 14:19 | Обновлено 26 июля 2024, 14:20
327
0
Стала известна победительница польского финала на турнире в Праге
Магда Линетт легко разобралась с Магдаленой Френх
26 июля 2024, 14:19 | Обновлено 26 июля 2024, 14:20
327
0
Состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).
Впервые в Открытой эре в матче за титул на таком уровне сыграли две представительницы Польши: третья ракетка этой страны Магда Линетт обыграла вторую ракетку Магдалену Френх.
Прага. Финал
Магда Линетт (Польша) – Магдалена Френх (Польша) – 6:2, 6:1
Для Линетт это был седьмой финал на уровне WTA и третий титул. Он стал первым выигранным на грунтовом покрытии.
Магдалена Френх впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июля 2024, 07:01 9
«Реал» хочет продать украинца уже этим летом
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 21:58 1
В субботу на корты Парижа выйдут пять украинок
Футбол | 26.07.2024, 01:14
Бокс | 26.07.2024, 00:05
Олимпийские игры | 26.07.2024, 11:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.07.2024, 06:05
25.07.2024, 03:34 11
24.07.2024, 15:22 9
24.07.2024, 23:12 10
25.07.2024, 14:43
25.07.2024, 08:23 5
26.07.2024, 07:58 7
24.07.2024, 20:14 16