ФОТО. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку перед стартом на ОИ

Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина провели совместную тренировку перед стартом на Олимпийских играх в Париже.

«Дождь, дождь, уходи», – подписала фото Марта.

Отметим, что для Костюк это будет первое участие на Олимпиаде, в Токио она не смогла поехать из-за травмы. Также в париже Марта сыграет в парном разряде в дуэте с Даяной Ястремской.

Для Свитолиной этой будет третья Олимпиада, предыдущий раз она добыла бронзовую медаль.

Марта начнет соревнования в субботу, Элина – в воскресенье.