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  4. ФОТО. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку перед стартом на ОИ
Теннис
26 июля 2024, 14:10 | Обновлено 26 июля 2024, 14:21
1104
0

ФОТО. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку перед стартом на ОИ

Марта и Элина готовятся к выступлениям на Играх в Париже

26 июля 2024, 14:10 | Обновлено 26 июля 2024, 14:21
1104
0
ФОТО. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку перед стартом на ОИ
Инстаграм Марты Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина провели совместную тренировку перед стартом на Олимпийских играх в Париже.

«Дождь, дождь, уходи», – подписала фото Марта.

Отметим, что для Костюк это будет первое участие на Олимпиаде, в Токио она не смогла поехать из-за травмы. Также в париже Марта сыграет в парном разряде в дуэте с Даяной Ястремской.

Для Свитолиной этой будет третья Олимпиада, предыдущий раз она добыла бронзовую медаль.

Марта начнет соревнования в субботу, Элина – в воскресенье.

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Элина Свитолина Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде фото Марта Костюк lifestyle
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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