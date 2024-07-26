Теннис26 июля 2024, 14:10 | Обновлено 26 июля 2024, 14:21
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ФОТО. Свитолина и Костюк провели совместную тренировку перед стартом на ОИ
Марта и Элина готовятся к выступлениям на Играх в Париже
26 июля 2024, 14:10 | Обновлено 26 июля 2024, 14:21
1104
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Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина провели совместную тренировку перед стартом на Олимпийских играх в Париже.
«Дождь, дождь, уходи», – подписала фото Марта.
Отметим, что для Костюк это будет первое участие на Олимпиаде, в Токио она не смогла поехать из-за травмы. Также в париже Марта сыграет в парном разряде в дуэте с Даяной Ястремской.
Для Свитолиной этой будет третья Олимпиада, предыдущий раз она добыла бронзовую медаль.
Марта начнет соревнования в субботу, Элина – в воскресенье.
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