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  4. Милан хочет подписать нападающего Челси. Им интересуется еще один клуб АПЛ
Италия
26 июля 2024, 14:17 |
494
0

Милан хочет подписать нападающего Челси. Им интересуется еще один клуб АПЛ

На Армандо Бройю также претендует «Эвертон»

26 июля 2024, 14:17 |
494
0
Милан хочет подписать нападающего Челси. Им интересуется еще один клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Армандо Бройя

Итальянский «Милан» нацелился на албанского нападающего лондонского «Челси» Армандо Бройю, сообщает издание Calciomercato.

По информации источника, сейчас клубы начали переговоры по трансферу 22-летнего футболиста.

Также отмечается, что сильный интерес к игроку проявляет «Эвертон».

Во второй половине сезона 2023/24 Армандо Бройя на правах аренды провел 8 матчей за «Фулхэм», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» предлагал за Армандо Бройю 30 миллионов евро.

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Армандо Бройя Челси Милан Эвертон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: Calciomercato
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