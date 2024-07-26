Милан хочет подписать нападающего Челси. Им интересуется еще один клуб АПЛ

Итальянский «Милан» нацелился на албанского нападающего лондонского «Челси» Армандо Бройю, сообщает издание Calciomercato.

По информации источника, сейчас клубы начали переговоры по трансферу 22-летнего футболиста.

Также отмечается, что сильный интерес к игроку проявляет «Эвертон».

Во второй половине сезона 2023/24 Армандо Бройя на правах аренды провел 8 матчей за «Фулхэм», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» предлагал за Армандо Бройю 30 миллионов евро.