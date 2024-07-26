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WTA
26 июля 2024, 13:44 |
171
0

Олимпийские чемпионки Токио выиграли турнир WTA перед стартом в ОИ-2024

Крейчикова и Синякова победили на турнире в Праге

26 июля 2024, 13:44 |
171
0
Олимпийские чемпионки Токио выиграли турнир WTA перед стартом в ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова и Барбора Крейчикова

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали чемпионками грунтового турнира WTA 250 в Праге в парном разряде.

В финале они обыграли американку Бетани Маттек-Сэндс и еще одну чешку Люцию Шафаржову.

Прага. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Бетани Маттек-Сэндс / Люция Шафаржова – 6:3, 6:3

Отметим, что Крейчикова и Синякова – олимпийские чемпионки Токио-2020. На Олимпиаде в Париже они также сыграют вместе, их дуэт получил второй номер посева.

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WTA Прага Барбора Крейчикова Катерина Синякова Люси Шафаржова Бетани Маттек-Сэндс
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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