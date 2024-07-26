Олимпийские чемпионки Токио выиграли турнир WTA перед стартом в ОИ-2024

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали чемпионками грунтового турнира WTA 250 в Праге в парном разряде.

В финале они обыграли американку Бетани Маттек-Сэндс и еще одну чешку Люцию Шафаржову.

Прага. Финал

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Бетани Маттек-Сэндс / Люция Шафаржова – 6:3, 6:3

Отметим, что Крейчикова и Синякова – олимпийские чемпионки Токио-2020. На Олимпиаде в Париже они также сыграют вместе, их дуэт получил второй номер посева.