Олимпийские чемпионки Токио выиграли турнир WTA перед стартом в ОИ-2024
Крейчикова и Синякова победили на турнире в Праге
Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали чемпионками грунтового турнира WTA 250 в Праге в парном разряде.
В финале они обыграли американку Бетани Маттек-Сэндс и еще одну чешку Люцию Шафаржову.
Прага. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Бетани Маттек-Сэндс / Люция Шафаржова – 6:3, 6:3
Отметим, что Крейчикова и Синякова – олимпийские чемпионки Токио-2020. На Олимпиаде в Париже они также сыграют вместе, их дуэт получил второй номер посева.
Trofeje jim sluší. 😍🏆— Livesport Prague Open (@livesportprague) July 26, 2024
📷: Pavel Lebeda, https://t.co/BqKVwO34hZ pic.twitter.com/OZop2HkKdU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец ответил на слова соперника
У украинки продолжаются проблемы со спиной