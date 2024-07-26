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  4. МАЛИНОВСКИЙ: «На Евро мы наблюдали иной стиль футбола»
Сборная УКРАИНЫ
26 июля 2024, 13:50 |
435
0

МАЛИНОВСКИЙ: «На Евро мы наблюдали иной стиль футбола»

Украинский полузащитник поделился своими мыслями о выступлении сборной на Евро-2024

26 июля 2024, 13:50 |
435
0
МАЛИНОВСКИЙ: «На Евро мы наблюдали иной стиль футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский поделился своими мыслями о выступлении сборной на Евро-2024 и ситуации в стране.

«На Евро мы наблюдали иной стиль футбола по сравнению с итальянским, стало очевидно, что команды с меньшим индивидуальным мастерством делали упор на командную игру. А те, кто превосходил физически и тактически, смогли показать разницу в классе.

Невозможно добиться победы, если хотя бы один футболист не выкладывается наравне с командой все 90 минут. Критически важно иметь общую идею и быть готовым отдать все силы.

Я получил огромную поддержку от итальянцев. К сожалению, ситуация на родине остается сложной, у меня там много близких. Мы, футболисты, стараемся помогать семьям и делаем все возможное для освобождения нашей страны».

В прошлом клубном сезоне Руслан провел 30 матчей и забил 4 гола.

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Руслан Малиновский Дженоа сборная Украины по футболу Евро-2024
Алексей Тиньков Источник: Tuttomercatoweb
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