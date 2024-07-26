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  4. Экс-игрок Ромы: «40 млн евро за Довбика – это слишком много»
Италия
26 июля 2024, 13:22 |
388
0

Экс-игрок Ромы: «40 млн евро за Довбика – это слишком много»

Стефано Импалломени поделился мыслями относительно украинского нападающего «Жироны»

26 июля 2024, 13:22 |
388
0
Экс-игрок Ромы: «40 млн евро за Довбика – это слишком много»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник римской «Ромы» Стефано Импалломени поделился мыслями относительно украинского нападающего каталонской «Жироны» Артема Довбика:

«Все ждали от Довбика взрыва на Евро-2024, а он громко провалился. Его практически не было видно в игре. Но это ценный футболист, потому что случайно стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании нельзя.

Довбик – мощный форвард, как Лукаку, но его преимущество в том, что он реагирует на требования тренеров. Довбик – левоногий футболист, прирожденный игрок штрафной площади, но при этом он умеет играть на команду.

С другой стороны, не стоит ожидать от футболиста, что он будет решать судьбу матчей только за счет своих сильных индивидуальных достоинств. И с моей точки зрения, 40 млн евро – это слишком много за Довбика. Хотя, если «Атлетико» и «Рома» готовы за него столько платить, значит он этого стоит».

Ранее сообщалось, что Артем Довбик хочет продолжить карьеру именно в «Роме».

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Дмитро Вербинський Источник: Tuttomercatoweb
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