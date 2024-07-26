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Теннис
26 июля 2024, 12:43 | Обновлено 26 июля 2024, 12:44
323
0

ФОТО. Осака, Серена и Леброн побывали на Прелюдии к ОИ от Louis Vuitton

В Париже состоялась звездная вечеринка в честь Олимпиады

26 июля 2024, 12:43 | Обновлено 26 июля 2024, 12:44
323
0
ФОТО. Осака, Серена и Леброн побывали на Прелюдии к ОИ от Louis Vuitton
Getty Images/Global Images Ukraine

Знаменитости и известные олимпийцы собрались в здании Фонда Луи Виттон на мероприятие под названием «Прелюдия к Олимпийским играм». Это большая, звездная вечеринка в честь Олимпиады, которую устраивают комапния Louis Vuitton Moët Hennessy и Анна Винтур.

Спортсмены предстали перед публикой в модных нарядах. На мероприятии побывали экс-первые ракетки мира Наоми Осака и Серена Уильямс, звездный баскетболист Леброн Джеймс и американская футболистка Эшлин Харрис. Также было много знаменитостей, таких как Фарелл Уильямс, Шарлиз Терон, Квин Латифа, Зендея и другие.

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Наоми Осака Серена Уильямс Леброн Джеймс lifestyle фото
Владимир Клепач
Владимир Клепач Источник
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