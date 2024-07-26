ФОТО. Осака, Серена и Леброн побывали на Прелюдии к ОИ от Louis Vuitton
В Париже состоялась звездная вечеринка в честь Олимпиады
Знаменитости и известные олимпийцы собрались в здании Фонда Луи Виттон на мероприятие под названием «Прелюдия к Олимпийским играм». Это большая, звездная вечеринка в честь Олимпиады, которую устраивают комапния Louis Vuitton Moët Hennessy и Анна Винтур.
Спортсмены предстали перед публикой в модных нарядах. На мероприятии побывали экс-первые ракетки мира Наоми Осака и Серена Уильямс, звездный баскетболист Леброн Джеймс и американская футболистка Эшлин Харрис. Также было много знаменитостей, таких как Фарелл Уильямс, Шарлиз Терон, Квин Латифа, Зендея и другие.
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