ФОТО. Осака, Серена и Леброн побывали на Прелюдии к ОИ от Louis Vuitton

Знаменитости и известные олимпийцы собрались в здании Фонда Луи Виттон на мероприятие под названием «Прелюдия к Олимпийским играм». Это большая, звездная вечеринка в честь Олимпиады, которую устраивают комапния Louis Vuitton Moët Hennessy и Анна Винтур.

Спортсмены предстали перед публикой в модных нарядах. На мероприятии побывали экс-первые ракетки мира Наоми Осака и Серена Уильямс, звездный баскетболист Леброн Джеймс и американская футболистка Эшлин Харрис. Также было много знаменитостей, таких как Фарелл Уильямс, Шарлиз Терон, Квин Латифа, Зендея и другие.