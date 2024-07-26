Стало известно, кто может возглавить юношескую команду Карпат
Главный кандидат на должность – Владимир Езерский
Основным кандидатом на должность главного тренера юношеской команды львовских «Карпат» является бывший ассистент Мирона Маркевича Владимир Езерский, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, во Львове ждут возвращения специалиста из расположения юношеской сборной Украины, которая вышла в полуфинал Евро-2024, чтобы предложить ему новую должность.
На данный момент тренировки «Карпат» U-19 проходят под руководством Дениса Кожанова. Последним главным тренером команды был Владислав Лупашко, который возглавил основную команду после ухода Мирона Маркевича.
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