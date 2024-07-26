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  4. «Какая может быть критика?» Девушка Сикана защитила сборную Украины на ОИ
Футбол
26 июля 2024, 11:38 |
440
2

«Какая может быть критика?» Девушка Сикана защитила сборную Украины на ОИ

Татьяна Дятел считает, что игроки и тренер не виноваты в позорном поражении от Ирака

26 июля 2024, 11:38 |
440
2
«Какая может быть критика?» Девушка Сикана защитила сборную Украины на ОИ
Instagram. Даниил Сикан и Татьяна Дятел

Татьяна Дятел, девушка нападающего донецкого «Шахтера» Даниила Сикана, встала на защиту олимпийской сборной Украины по футболу после поражения от Ирака (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Игр-2024:

«Я удивляюсь комментариям... Все прекрасно знают, какие условия были на эти Олимпийские игры. Половину игроков не отпустили. Состав команды обновлен. Молодые игроки. За остальное вообще буду молчать... Какая может быть критика команды? Тренера?

Украинский футбол впервые на Олимпиаде! Поддержите ребят! Спасибо за игру! Дальше – больше!».

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 2
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potemkin78
так спроси у Сикана почему в команде нету Судакова, Бондаренко и т.д. почему на ОИ поехали непонятно кто, без лидеров. а критика нужна чтоб подстегнуть игроков и тренерский штаб
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+2
easterly
Гарне призвіще - як раз під аналітичні промови
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+1
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