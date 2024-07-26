«Какая может быть критика?» Девушка Сикана защитила сборную Украины на ОИ

Татьяна Дятел, девушка нападающего донецкого «Шахтера» Даниила Сикана, встала на защиту олимпийской сборной Украины по футболу после поражения от Ирака (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Игр-2024:

«Я удивляюсь комментариям... Все прекрасно знают, какие условия были на эти Олимпийские игры. Половину игроков не отпустили. Состав команды обновлен. Молодые игроки. За остальное вообще буду молчать... Какая может быть критика команды? Тренера?

Украинский футбол впервые на Олимпиаде! Поддержите ребят! Спасибо за игру! Дальше – больше!».