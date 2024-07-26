Реал или Ливерпуль? Трент принял решение о своем будущем

Правый защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд хочет остаться в клубе, сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника, 25-летний футболист очень ждет возможности поиграть под руководством нового главного тренера «красных» Арне Слотта.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется мадридский «Реал», но похоже, что Трент не заинтересован в том, чтобы покидать свой родной клуб.

В сезоне 2023/24 Трент Александер-Арнольд провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.