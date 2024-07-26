Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал или Ливерпуль? Трент принял решение о своем будущем
Англия
26 июля 2024, 11:29 |
406
1

Реал или Ливерпуль? Трент принял решение о своем будущем

Защитник хочет остаться в родном клубе

26 июля 2024, 11:29 |
406
1
Реал или Ливерпуль? Трент принял решение о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Правый защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд хочет остаться в клубе, сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника, 25-летний футболист очень ждет возможности поиграть под руководством нового главного тренера «красных» Арне Слотта.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется мадридский «Реал», но похоже, что Трент не заинтересован в том, чтобы покидать свой родной клуб.

В сезоне 2023/24 Трент Александер-Арнольд провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

По теме:
Переубедят ли Артема? Известно, какую зарплату Рома предложила Довбику
Челси завершает подписание одного из лучших вратарей Ла Лиги
Поедет к Неймару? Аль-Хиляль сделал предложение по суперталанту Барселоны
Ливерпуль трансферы Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: The Mirror
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 22:14 0
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024

Флаг Украины будут нести призеры ОИ Элина Свитолина и Михаил Романчук

«Ребята плакали». Тренер Украины оценил поражение в полуфинале Евро U-19
Футбол | 26 июля 2024, 09:13 5
«Ребята плакали». Тренер Украины оценил поражение в полуфинале Евро U-19
«Ребята плакали». Тренер Украины оценил поражение в полуфинале Евро U-19

Команда Дмитрия Михайленко не сумела справиться с Францией

Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Бокс | 25.07.2024, 20:29
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Михавко рассказал, не жалеет ли он о переходе в Динамо
Футбол | 26.07.2024, 09:05
Михавко рассказал, не жалеет ли он о переходе в Динамо
Михавко рассказал, не жалеет ли он о переходе в Динамо
Украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде в Париже
Олимпийские игры | 25.07.2024, 12:37
Украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде в Париже
Украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде в Париже
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Трент, залишившись у Ліверпулі, матиме шанси стати черговою іконою клубу, на кшталт Стівена Джерарда. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
25.07.2024, 08:23 4
Футбол
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
24.07.2024, 13:22 16
Олимпийские игры
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
24.07.2024, 18:00 35
Олимпийские игры
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
24.07.2024, 20:14 16
Олимпийские игры
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка от Таловерова на ОИ
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка от Таловерова на ОИ
25.07.2024, 04:59 29
Олимпийские игры
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
24.07.2024, 15:22 9
Олимпийские игры
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
26.07.2024, 07:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем