Переход неизбежен? Атлетико уверен в трансфере лидера Челси
Ожидается, что Конор Галлахер продолжит карьеру в Мадриде
Мадридский «Атлетико» очень уверен в трансфере английского полузащитника лондонского «Челси» Конора Галлахера, сообщает издание TeamTalk.
По информации источника, 26-летним футболистом также интересуется «Тоттенхэм» и несколько других неназванных клубов, но пока именно у «матрасников» лидирующая позиция в погоне за подписью игрока.
В сезоне 2023/24 Конор Галлахер провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 50 миллионов евро.
Ранее «Атлетико» Мадрид отреагировал на риск потерять Артема Довбика.
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