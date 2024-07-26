Переход неизбежен? Атлетико уверен в трансфере лидера Челси

Мадридский «Атлетико» очень уверен в трансфере английского полузащитника лондонского «Челси» Конора Галлахера, сообщает издание TeamTalk.

По информации источника, 26-летним футболистом также интересуется «Тоттенхэм» и несколько других неназванных клубов, но пока именно у «матрасников» лидирующая позиция в погоне за подписью игрока.

В сезоне 2023/24 Конор Галлахер провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 50 миллионов евро.

Ранее «Атлетико» Мадрид отреагировал на риск потерять Артема Довбика.