Первый полуфинальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ состоится 26 июля в 15:30.

На стадионе «Левый Берег» в Киевской области встретятся команды «Левый Берег» Киев и «Металлист 1925» Харьков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом полуфинале сыграют «Эпицентр» и «Минай» (18:30 в Ровно).

Победители двух матчей встретятся 30 июля в решающем поединке за путевку в УПЛ, которая стала вакантной после снятия с турнира «Днепра-1».

Где смотреть онлайн матч турнира четырех Левый Берег – Металлист 1925

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.