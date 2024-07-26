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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 07:09 | Обновлено 26 июля 2024, 07:21
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Где смотреть онлайн матч турнира четырех Левый Берег – Металлист 1925

26 июля в 15:30 пройдет полуфинальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ

26 июля 2024, 07:09 | Обновлено 26 июля 2024, 07:21
20
0
Где смотреть онлайн матч турнира четырех Левый Берег – Металлист 1925
ФК Металлист 1925

Первый полуфинальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ состоится 26 июля в 15:30.

На стадионе «Левый Берег» в Киевской области встретятся команды «Левый Берег» Киев и «Металлист 1925» Харьков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом полуфинале сыграют «Эпицентр» и «Минай» (18:30 в Ровно).

Победители двух матчей встретятся 30 июля в решающем поединке за путевку в УПЛ, которая стала вакантной после снятия с турнира «Днепра-1».

Где смотреть онлайн матч турнира четырех Левый Берег – Металлист 1925

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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