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  4. Выгоняют из клуба. Игрок Челси шокирован поведением руководства
Англия
26 июля 2024, 07:31 |
2085
0

Выгоняют из клуба. Игрок Челси шокирован поведением руководства

Трево Чалобу не взяли на предсезонные сборы в США

26 июля 2024, 07:31 |
2085
0
Выгоняют из клуба. Игрок Челси шокирован поведением руководства
Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба

Английский защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба не поехал с командой на предсезонные сборы в Соединенные штаты Америки, сообщает издание The Guardian.

По информации источника, 25-летний футболист чувствует, что его пытаются выжать из клуба против его воли. Игрок шокирован такими действиями со стороны руководства «синих» - команды, воспитанником которой он является.

В сезоне 2023/24 Трево Чалоба провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тревой Чалобой интересовался «Манчестер Юнайтед».

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Дмитро Вербинський Источник: The Guardian
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