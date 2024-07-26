Выгоняют из клуба. Игрок Челси шокирован поведением руководства

Английский защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба не поехал с командой на предсезонные сборы в Соединенные штаты Америки, сообщает издание The Guardian.

По информации источника, 25-летний футболист чувствует, что его пытаются выжать из клуба против его воли. Игрок шокирован такими действиями со стороны руководства «синих» - команды, воспитанником которой он является.

В сезоне 2023/24 Трево Чалоба провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тревой Чалобой интересовался «Манчестер Юнайтед».