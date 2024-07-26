25 июля сборная Украины U-23 провела восстановительную тренировку.

24 июля команда Руслана Ротаня неудачно провела первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23 (1:2).

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В начале второго тайма Валентин Рубчинский удачно сыграл на добивании, но затем украинцы пропустили два мяча.

Турнирное положение после 1-го тура: Марокко, Ирак (по 3 очка), Аргентина, Украина (по 0).

ФОТО. Сборная Украины U-23 провела восстановительную тренировку