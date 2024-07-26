ФОТО. Сборная Украины U-23 провела восстановительную тренировку
Команда Руслана Ротаня стартовала на ОИ-2024 с поражения от Ирака U-23
25 июля сборная Украины U-23 провела восстановительную тренировку.
24 июля команда Руслана Ротаня неудачно провела первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23 (1:2).
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В начале второго тайма Валентин Рубчинский удачно сыграл на добивании, но затем украинцы пропустили два мяча.
Турнирное положение после 1-го тура: Марокко, Ирак (по 3 очка), Аргентина, Украина (по 0).
ФОТО. Сборная Украины U-23 провела восстановительную тренировку
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