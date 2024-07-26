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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 03:41 | Обновлено 26 июля 2024, 04:37
26
0

В Киеве состоялся учебный семинар для делегатов и офицеров безопасности УАФ

Продолжается подготовка к старту сезона 2024/25

26 июля 2024, 03:41 | Обновлено 26 июля 2024, 04:37
26
0
В Киеве состоялся учебный семинар для делегатов и офицеров безопасности УАФ
УАФ

В четверг, 25 июля, в Доме футбола прошли учебный семинар и аттестация для делегатов и офицеров безопасности УАФ. Продолжается подготовка к старту сезона 2024/25 в соревнованиях УПЛ и ПФЛ.

В мероприятии, которое прошло под председательством первого вице-президента УАФ Павла Бойчука, приняли участие генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, глава Комитета УАФ по стадионам и безопасности проведения соревнований Андрей Таран, сопредседатель аттестационной комиссии делегатов УАФ и офицеров безопасности УАФ Игорь Гатауллин, заместитель секретаря УАФ Виталий Данильченко и заместитель председателя Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Оксана Зализко.

Мероприятие проходило в режиме офлайн. В ходе обучающего семинара участники рассмотрели ряд важных вопросов:

  • 1. О работе аттестационной комиссии делегатов и офицеров безопасности УАФ.
  • 2. О дополнительных мерах безопасности.
  • 3. О списке стадионов клубов УПЛ, ПФЛ и Высшей лиги среди женщин.
  • 4. Вопросы Регламента УПЛ: об ответственности делегата и офицера безопасности УАФ согласно дисциплинарным правилам УАФ.
  • 5. О документации и оформлении документов для делегатов и офицеров безопасности УАФ.
  • 6. Об официальной деловой одежде во время работы в качестве официальных лиц УАФ на матчах.

После учебного семинара была проведена аттестация каждого кандидата, по итогам которой и будут окончательно сформированы и утверждены списки делегатов и офицеров безопасности УАФ на сезон 2024/25.

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Украинская ассоциация футбола семинар фото Павел Бойчук Игорь Грищенко Игорь Гатауллин
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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