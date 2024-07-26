В Киеве состоялся учебный семинар для делегатов и офицеров безопасности УАФ

В четверг, 25 июля, в Доме футбола прошли учебный семинар и аттестация для делегатов и офицеров безопасности УАФ. Продолжается подготовка к старту сезона 2024/25 в соревнованиях УПЛ и ПФЛ.

В мероприятии, которое прошло под председательством первого вице-президента УАФ Павла Бойчука, приняли участие генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, глава Комитета УАФ по стадионам и безопасности проведения соревнований Андрей Таран, сопредседатель аттестационной комиссии делегатов УАФ и офицеров безопасности УАФ Игорь Гатауллин, заместитель секретаря УАФ Виталий Данильченко и заместитель председателя Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Оксана Зализко.

Мероприятие проходило в режиме офлайн. В ходе обучающего семинара участники рассмотрели ряд важных вопросов:

1. О работе аттестационной комиссии делегатов и офицеров безопасности УАФ.

2. О дополнительных мерах безопасности.

3. О списке стадионов клубов УПЛ, ПФЛ и Высшей лиги среди женщин.

4. Вопросы Регламента УПЛ: об ответственности делегата и офицера безопасности УАФ согласно дисциплинарным правилам УАФ.

5. О документации и оформлении документов для делегатов и офицеров безопасности УАФ.

6. Об официальной деловой одежде во время работы в качестве официальных лиц УАФ на матчах.

После учебного семинара была проведена аттестация каждого кандидата, по итогам которой и будут окончательно сформированы и утверждены списки делегатов и офицеров безопасности УАФ на сезон 2024/25.