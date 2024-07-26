Пляжный футбол26 июля 2024, 03:23 | Обновлено 26 июля 2024, 04:30
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Украинский арбитр будет обслуживать матчи Евролиги по пляжному футболу
Дмитрий Дудка получил назначение на соревнования в Кишиневе
26 июля 2024, 03:23 | Обновлено 26 июля 2024, 04:30
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Украинский арбитр Дмитрий Дудка будет работать на матчах Дивизиона А Евролиги-2024 по пляжному футболу.
Соревнования пройдут в Кишиневе с 26 по 28 июля 2024 года.
В столице Молдовы, кроме хозяев, будут соревноваться сборные Польши, Турции и Саудовской Аравии.
Ранее сборная Украины выиграла соревнования Дивизиона B, состоявшиеся в грузинском Батуми.
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