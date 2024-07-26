Украинский арбитр будет обслуживать матчи Евролиги по пляжному футболу

Украинский арбитр Дмитрий Дудка будет работать на матчах Дивизиона А Евролиги-2024 по пляжному футболу.

Соревнования пройдут в Кишиневе с 26 по 28 июля 2024 года.

В столице Молдовы, кроме хозяев, будут соревноваться сборные Польши, Турции и Саудовской Аравии.

Ранее сборная Украины выиграла соревнования Дивизиона B, состоявшиеся в грузинском Батуми.