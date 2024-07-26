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Кубок Украины
26 июля 2024, 00:15 | Обновлено 26 июля 2024, 00:40
255
0

Кубок Украины. Жеребьевка предварительного раунда. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 26 июля в 12:45 жеребьевку, которая пройдет в Доме футбола

26 июля 2024, 00:15 | Обновлено 26 июля 2024, 00:40
255
0
Кубок Украины. Жеребьевка предварительного раунда. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

26 июля в 12:45 в Доме футбола начнется жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом предварительном этапе примут участие 32 команды:

  • 17 команд Первой лиги: Эпицентр (Каменец-Подольский) / Минай, Левый берег (Киев) / Металлист 1925 (Харьков), Хуст, Прикарпатье (Ивано-Франковск), Металлист (Харьков), Буковина (Черновцы), Нива (Тернополь), Агробизнес (Волочиск), Подолье (Хмельницкий), Кудровка, Диназ (Вышгород), ЮКСА (Тарасовка), ФСК Мариуполь, Виктория (Сумы), Полтава, Металлург (Запорожье), Кремень (Кременчуг)
  • 13 команд Второй лиги: Скала 1911 (Стрый), Вильхивцы, Пробой (Городенка), Ужгород, Ревера 1908 (Ивано-Франковск), Куликов, Нива (Винница), Чернигов, Чайка (Петропавловская Борщаговка), Локомотив (Киев), Реал Фарма (Одесса), Горняк-Спорт (Горишни Плавни), Тростянец
  • Две аматорские команды: Олимпия (Савинцы), Николаев (Львовская обл.).

Базовая дата матчей первого предварительного раунда – 3 августа.

Финальный матч Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения финального матча должен определить Исполком УАФ.

Кубок Украины. Жеребьевка предварительного раунда. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки состоится на YouTube канале Украинской ассоциации футбола.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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