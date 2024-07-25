25 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами «Олимпия» Любляна (Словения) и «Полесье» Житомир (Украина).

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Поединок проходит в Любляне на стадионе «Стожице», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

На трибунах арены присутствует генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин.

«Сегодня поддерживаем Полесье», – написал Палкин в сториз в Instagram.

Для «Полесье» это первый в истории клуба еврокубковый матч.

ФОТО. Гендир Шахтера Палкин присутствует на историческом матче Полесья в ЛК