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  4. ФОТО. Гендир Шахтера Палкин присутствует на историческом матче Полесья в ЛК
Лига конференций
25 июля 2024, 20:24 |
234
0

ФОТО. Гендир Шахтера Палкин присутствует на историческом матче Полесья в ЛК

25 июля житомирский клуб играет против Олимпии Любляна в Q2 Лиги конференций 24/25

25 июля 2024, 20:24 |
234
0
ФОТО. Гендир Шахтера Палкин присутствует на историческом матче Полесья в ЛК
Instagram. Сергей Палкин

25 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами «Олимпия» Любляна (Словения) и «Полесье» Житомир (Украина).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит в Любляне на стадионе «Стожице», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

На трибунах арены присутствует генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин.

«Сегодня поддерживаем Полесье», – написал Палкин в сториз в Instagram.

Для «Полесье» это первый в истории клуба еврокубковый матч.

ФОТО. Гендир Шахтера Палкин присутствует на историческом матче Полесья в ЛК

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фото Сергей Палкин Шахтер Донецк Полесье Житомир Олимпия Любляна Олимпия - Полесье Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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