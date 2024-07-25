В пятницу, 26 июля, пройдет матч за право играть в украинской Премьер-Лиге, в котором сыграют «Эпицентр» и «Минай».

Поединок состоится в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Полтавы Андрей Коваленко. Начало матча в 18.00.

«Эпицентр» – «Минай». Прогноз и анонс матча за право играть в Премьер-Лиге

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.