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  4. Ньюкасл нацелился на защитника Милана. Дают 30 миллионов
Англия
25 июля 2024, 19:01 |
589
0

Ньюкасл нацелился на защитника Милана. Дают 30 миллионов

Малик Тшау может продолжить карьеру в АПЛ

25 июля 2024, 19:01 |
589
0
Ньюкасл нацелился на защитника Милана. Дают 30 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Малик Тшау

Английский «Ньюкасл» проявляет интерес к центральному защитнику «Милана» Малику Тшау. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Сороки» дают за 22-летнего немца 30 миллионов евро. Однако этого может оказаться недостаточно: «Милан» требует за защитника 40 миллионов.

Тшау выступает за «Милан» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 1 ассист в 30 матчах за «россонери» во всех турнирах. Тшау провел 3 матча за сборную Германии, однако в заявку «Бундестима» на домашний Евро-2024 не попал.

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Малик Тшау Милан Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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