Ньюкасл нацелился на защитника Милана. Дают 30 миллионов

Английский «Ньюкасл» проявляет интерес к центральному защитнику «Милана» Малику Тшау. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Сороки» дают за 22-летнего немца 30 миллионов евро. Однако этого может оказаться недостаточно: «Милан» требует за защитника 40 миллионов.

Тшау выступает за «Милан» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 1 ассист в 30 матчах за «россонери» во всех турнирах. Тшау провел 3 матча за сборную Германии, однако в заявку «Бундестима» на домашний Евро-2024 не попал.