Лига конференций25 июля 2024, 18:50 | Обновлено 25 июля 2024, 18:57
650
0
Состав Полесья на первый матч команды в еврокубках
Команда сыграет против Олимпии
25 июля 2024, 18:50 | Обновлено 25 июля 2024, 18:57
650
0
В 20:00 начнется матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций между словенской «Олимпией» и «Полесьем». Для житомирской команды это первый в истории еврокубковый матч.
Наставник Имад Ашур определил стартовый состав.
Полесье: Волынец, Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Крушинский, Таллес, Гуцуляк, Мустафаев, Назаренко, Будковский
В запасе: Улиганец, Смоляков, Матич, Виалле, Кудрик, Тейлор, Козак, Пайшао, Бристрич
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 12:37 12
Матчи первого раунда в обоих разрядах состоятся 27 и 28 июля
Футбол | 25 июля 2024, 17:13 0
Семотюк перебрался в львовскую команду из Кривбасса
Футбол | 25.07.2024, 03:34
Футбол | 24.07.2024, 19:35
Олимпийские игры | 24.07.2024, 18:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.07.2024, 23:59 11
24.07.2024, 15:22 8
25.07.2024, 04:59 28
24.07.2024, 01:45 8
23.07.2024, 19:22 4
23.07.2024, 18:54 13
23.07.2024, 16:00 20