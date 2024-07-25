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Лига конференций
25 июля 2024, 18:50 | Обновлено 25 июля 2024, 18:57
650
0

Состав Полесья на первый матч команды в еврокубках

Команда сыграет против Олимпии

25 июля 2024, 18:50 | Обновлено 25 июля 2024, 18:57
650
0
Состав Полесья на первый матч команды в еврокубках
ФК Полесье

В 20:00 начнется матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций между словенской «Олимпией» и «Полесьем». Для житомирской команды это первый в истории еврокубковый матч.

Наставник Имад Ашур определил стартовый состав.

Полесье: Волынец, Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Крушинский, Таллес, Гуцуляк, Мустафаев, Назаренко, Будковский

В запасе: Улиганец, Смоляков, Матич, Виалле, Кудрик, Тейлор, Козак, Пайшао, Бристрич

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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