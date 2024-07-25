Жирона нашла замену Довбику. От этого может зависеть будущее Ваната
Валентин Кастельянос может покинуть «Лацио»
«Жирона» сейчас занимается поисками замены Артему Довбику, который, скорее всего, покинет клуб нынешним летом. По информации итальянских СМИ, заменить украинца может Валентин Кастельянос, который уже выступал за «Жирону» в сезоне 2022/2023.
Сейчас Кастельянос выступает за «Лацио», однако его первый сезон в Риме не был удачным: лишь 6 голов и 5 ассистов в 46 матчах во всех турнирах. Итальянский клуб хочет получить за своего игрока 20 миллионов евро.
От потенциального трансфера Кастельяноса может зависеть будущее другого украинского форварда, Владислава Ваната из «Динамо». Ранее сообщалось о том, что «Лацио» рассматривает его как кандидатуру на усиление атаки.
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