Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона нашла замену Довбику. От этого может зависеть будущее Ваната
Испания
25 июля 2024, 18:47 |
893
0

Жирона нашла замену Довбику. От этого может зависеть будущее Ваната

Валентин Кастельянос может покинуть «Лацио»

25 июля 2024, 18:47 |
893
0
Жирона нашла замену Довбику. От этого может зависеть будущее Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» сейчас занимается поисками замены Артему Довбику, который, скорее всего, покинет клуб нынешним летом. По информации итальянских СМИ, заменить украинца может Валентин Кастельянос, который уже выступал за «Жирону» в сезоне 2022/2023.

Сейчас Кастельянос выступает за «Лацио», однако его первый сезон в Риме не был удачным: лишь 6 голов и 5 ассистов в 46 матчах во всех турнирах. Итальянский клуб хочет получить за своего игрока 20 миллионов евро.

От потенциального трансфера Кастельяноса может зависеть будущее другого украинского форварда, Владислава Ваната из «Динамо». Ранее сообщалось о том, что «Лацио» рассматривает его как кандидатуру на усиление атаки.

По теме:
Ньюкасл нацелился на защитника Милана. Дают 30 миллионов
Неожиданный вариант Лунина. Андрей может оказаться в клубе АПЛ
ПСЖ нацелился на основного вратаря сборной Франции
Жирона Валентин Кастельянос Лацио трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Артем Довбик Владислав Ванат
Олег Дидух Источник: Il Messaggero
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Футбол | 25 июля 2024, 14:42 13
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру

Украинский нападающий «Жироны» склоняется к переходу в «Рому»

Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
Футбол | 25 июля 2024, 03:34 5
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве

У Александра и его жены Влады теперь собственный бизнес – ресторан INCH

ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
Олимпийские игры | 25.07.2024, 04:59
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
Футбол | 24.07.2024, 19:35
Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
«Драконовские» законы: кто болеет за люблянскую Олимпию
Футбол | 25.07.2024, 17:11
«Драконовские» законы: кто болеет за люблянскую Олимпию
«Драконовские» законы: кто болеет за люблянскую Олимпию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
24.07.2024, 01:45 8
Футбол
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
23.07.2024, 23:25 43
Футбол
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
23.07.2024, 22:57 186
Футбол
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
23.07.2024, 18:54 13
Футбол
Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера
Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера
23.07.2024, 19:07 2
Бокс
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
24.07.2024, 15:22 8
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем