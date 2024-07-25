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  4. Хавбек Украины U-23: «Игроки Ирака лежали на поле, вводили мяч по 5 минут»
Футбол
25 июля 2024, 18:33 | Обновлено 25 июля 2024, 20:25
468
2

Хавбек Украины U-23: «Игроки Ирака лежали на поле, вводили мяч по 5 минут»

Рубчинский недоволен стилем игры соперника

25 июля 2024, 18:33 | Обновлено 25 июля 2024, 20:25
468
2
Хавбек Украины U-23: «Игроки Ирака лежали на поле, вводили мяч по 5 минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Рубчинский

Хавбек Украины U-23 Валентин Рубчинский, который забил первый гол команды в истории Олимпийских Игр, оценил поражение 1:2 от сборной Ирака.

«Приятно забить первый гол Украины на Олимпиаде, но обидно, что не удалось счет сохранить победный. Соперник играл так... Не понравилось, что постоянно лежали на поле, мяч по 5 минут в игру вводили».

«Тренер сказал, что впереди еще две игры. Будем стараться, но ожидаем тяжелых матчей, потому что еще более сильные команды. Будем до конца бороться», — сказал Рубчинский.

27 июля команда сыграет против Марокко, а 30 июля – против Аргентины.

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Олимпийские игры 2024 Валентин Рубчинский сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Sashko57
Винні суперники тільки в тому, що вас обіграли. Показали як треба боротися до кінця. 
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+2
AndiM
А коли суперник не лежав, ви що робили в цей час бл?
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+2
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