Хавбек Украины U-23: «Игроки Ирака лежали на поле, вводили мяч по 5 минут»

Хавбек Украины U-23 Валентин Рубчинский, который забил первый гол команды в истории Олимпийских Игр, оценил поражение 1:2 от сборной Ирака.

«Приятно забить первый гол Украины на Олимпиаде, но обидно, что не удалось счет сохранить победный. Соперник играл так... Не понравилось, что постоянно лежали на поле, мяч по 5 минут в игру вводили».

«Тренер сказал, что впереди еще две игры. Будем стараться, но ожидаем тяжелых матчей, потому что еще более сильные команды. Будем до конца бороться», — сказал Рубчинский.

27 июля команда сыграет против Марокко, а 30 июля – против Аргентины.