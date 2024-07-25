Хавбек Украины U-23: «Игроки Ирака лежали на поле, вводили мяч по 5 минут»
Рубчинский недоволен стилем игры соперника
Хавбек Украины U-23 Валентин Рубчинский, который забил первый гол команды в истории Олимпийских Игр, оценил поражение 1:2 от сборной Ирака.
«Приятно забить первый гол Украины на Олимпиаде, но обидно, что не удалось счет сохранить победный. Соперник играл так... Не понравилось, что постоянно лежали на поле, мяч по 5 минут в игру вводили».
«Тренер сказал, что впереди еще две игры. Будем стараться, но ожидаем тяжелых матчей, потому что еще более сильные команды. Будем до конца бороться», — сказал Рубчинский.
27 июля команда сыграет против Марокко, а 30 июля – против Аргентины.
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